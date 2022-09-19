Вуди Аллен объявил о завершении карьеры режиссера

15:21 19 сентября Киев, Украина

Американский режиссер Вуди Аллен заявил в интервью испанскому изданию La Vanguardia о прекращении карьеры режиссера.



После выхода следующего фильма 86-летний режиссер намерен завершить работу в качестве режиссера, но продолжит писать сценарии.



Его последний фильм, Оса 22 (Wasp 22), будут снимать в Париже с французским актерским составом, пишет Deadline. Съемки должны начаться осенью. Режиссер описывает фильм как «своего рода ядовитый романтический триллер» и сравнивает его со своей предыдущей лентой – Матч-Пойнт 2005 года.



Это не первый раз, когда Вуди Аллен говорит о прекращении карьеры. В частности, еще в июне в разговоре с Алеком Болдуином он сказал, что планирует снять еще один или два фильма.



За свою карьеру режиссер получил рекордные 16 номинаций на «Оскар» за лучший сценарий и четыре награды, в том числе за лучшую режиссуру («Энни Холл»). Последний его фильм, Фестиваль Рифкина , вышел в 2020 году.



Вуди Аллена обвиняют в сексуальном насилии над его приемной дочерью Дилан Ферроу. В 2018 году актеры отказались от гонораров за фильм «Дождливый день в Нью-Йорке» в знак протеста против притязаний.