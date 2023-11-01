Вучич распустил парламент и назначил внеочередные выборы

12:40 01 ноября Киев, Украина

Президент Сербии Александар Вучич 1 ноября распустил парламент и назначил на 17 декабря 2023 досрочные парламентские и местные выборы.

Об этом сообщает Reuters.

"В среду президент Сербии Александер Вучич распустил парламент и назначил на 17 декабря досрочные парламентские и местные выборы в ряде муниципалитетов, в том числе в столице Белграде", – говорится в публикации.

Предыдущие всеобщие выборы в Сербии состоялись в апреле 2022 года, следующие по графику выборы в парламент должны были состояться в 2026-м.



Как сообщалось, в этом году в Сербии вспыхнули масштабные антиправительственные протесты после двух произошедших в начале мая массовых стрельб, в результате которых погибли 17 человек, в том числе восемь детей. С тех пор власти приняли жесткие меры по владению оружием.