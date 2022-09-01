Вучич отказался от создания военной базы рф в Сербии

Сербские военные расширяют взаимодействие с США на военной базе «Юг» в окрестностях Буяноваца на юге страны.
Эту информацию подтвердил глава американского Офиса по оборонному сотрудничеству (Office for Defence Cooperation, ODC) Александро Педраза, который координирует взаимодействие сербской армии с Пентагоном. По его словам, Вашингтон и Белград планируют развивать базу «Юг» как «главный центр обучения армии Сербии по стандартам НАТО и подготовки сербских спецподразделений для миротворческих операций».
На прошлой неделе президент Сербии Александр Вучич заявил, что республика не будет размещать у себя военные базы других государств.
Сербии не нужны чьи бы то ни было военные базы, Сербия будет сохранять свой военный нейтралитет, сама будет укреплять свою армию, Сербия будет заботиться о своем народе и будет достаточно сильной, чтобы быть самостоятельной.
Эту информацию подтвердил глава американского Офиса по оборонному сотрудничеству (Office for Defence Cooperation, ODC) Александро Педраза, который координирует взаимодействие сербской армии с Пентагоном. По его словам, Вашингтон и Белград планируют развивать базу «Юг» как «главный центр обучения армии Сербии по стандартам НАТО и подготовки сербских спецподразделений для миротворческих операций».
На прошлой неделе президент Сербии Александр Вучич заявил, что республика не будет размещать у себя военные базы других государств.
Сербии не нужны чьи бы то ни было военные базы, Сербия будет сохранять свой военный нейтралитет, сама будет укреплять свою армию, Сербия будет заботиться о своем народе и будет достаточно сильной, чтобы быть самостоятельной.
Заявления Вучича прозвучали спустя три дня после того, как чрезвычайный и полномочный посол рф в Белграде Александр Боцан-Харченко намекнул на возможность создания российской военной базы в республике. Он назвал это «вопросом интересов» москвы.
Несмотря на то, что Вучич однозначно отверг такую возможность, он подчеркнул, что страна «не станет стыдиться связей с россией», впрочем, как и с Китаем, США и ЕС.
Ранее президент белоруссии александр лукашенко заявил, что «Сербия хотела бы сидеть на трех стульях: ЕС, США, россия — но больше у нее это не получится». В Белграде эти слова расценили как требование встать на сторону москвы, озвученное кремлем через своего белорусского союзника.
Как считает бывший посол Сербии в минске Сречко Джукич, руководство рф недовольно тем, что Сербия называет себя другом россии, но при этом поддерживает хорошие отношения с Западом, и такой сигнал «означает, что Белград должен идти с москвой и минском до конца либо перейти на другую сторону».
Сербия находится под пристальным вниманием Запада в связи с формированием нового правительства и решением вопроса о присоединении к санкциям против россии. При этом Вучич не хочет портить отношения с москвой, поскольку она «обеспечивает Сербию самым дешевым в Европе газом и поддерживает ее по Косово».
Джукич считает, что Белград больше не сможет придерживаться «страусиной политики» и зарывать голову в песок: «это не пройдет ни с одной, ни с другой стороны». Тем не менее он назвал маловероятными кардинальные изменения в поведении сербского руководства в ближайшие месяцы. Они произойдут только тогда, «когда стулья начнут разъезжаться сами», добавил эксперт.
Несмотря на то, что Вучич однозначно отверг такую возможность, он подчеркнул, что страна «не станет стыдиться связей с россией», впрочем, как и с Китаем, США и ЕС.
Ранее президент белоруссии александр лукашенко заявил, что «Сербия хотела бы сидеть на трех стульях: ЕС, США, россия — но больше у нее это не получится». В Белграде эти слова расценили как требование встать на сторону москвы, озвученное кремлем через своего белорусского союзника.
Как считает бывший посол Сербии в минске Сречко Джукич, руководство рф недовольно тем, что Сербия называет себя другом россии, но при этом поддерживает хорошие отношения с Западом, и такой сигнал «означает, что Белград должен идти с москвой и минском до конца либо перейти на другую сторону».
Сербия находится под пристальным вниманием Запада в связи с формированием нового правительства и решением вопроса о присоединении к санкциям против россии. При этом Вучич не хочет портить отношения с москвой, поскольку она «обеспечивает Сербию самым дешевым в Европе газом и поддерживает ее по Косово».
Джукич считает, что Белград больше не сможет придерживаться «страусиной политики» и зарывать голову в песок: «это не пройдет ни с одной, ни с другой стороны». Тем не менее он назвал маловероятными кардинальные изменения в поведении сербского руководства в ближайшие месяцы. Они произойдут только тогда, «когда стулья начнут разъезжаться сами», добавил эксперт.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии