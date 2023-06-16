Вторжение в Украину стало для путина стратегическим провалом, - посол США в Польше

О том, что так называемая спецоперация рф в Украине с треском провалена, признали даже в российской Госдуме. А вот как об этом провале рассказал в своем интервью посол США в Польше Марк Бжезинский.
По мнению посла, полномасштабное вторжение россии в Украину стало для президента рф Владимира путина стратегическим провалом, передает CNN.
Отвечая на вопрос о том, ведутся ли какие-нибудь мирные переговоры, Бжезинский сказал, что каждую минуту каждый день американское правительство готово продвигаться по пути дипломатии. Однако россия продвигается по пути агрессии.
Он также отметил, что Штаты привержены тому, чтобы крепкий мир включал в себя полное восстановление Украины и ее вхождение в западную институционную орбиту. Кроме того, по мнению Бжезинского, большинство законодателей США по-прежнему привержены оказанию помощи Украине и проявлению солидарности с ней.
Напомним, летом прошлого года путин заявил, что рф якобы еще всерьез не начинала войну против Украины.
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