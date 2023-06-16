Вторжение в Украину стало для путина стратегическим провалом, - посол США в Польше

07:09 04 июня Киев, Украина

О том, что так называемая спецоперация рф в Украине с треском провалена, признали даже в российской Госдуме. А вот как об этом провале рассказал в своем интервью посол США в Польше Марк Бжезинский.

По мнению посла, полномасштабное вторжение россии в Украину стало для президента рф Владимира путина стратегическим провалом, передает CNN.

"Что изменилось за последнюю неделю, так это то, что НАТО расширилось таким образом, что это только подчеркивает стратегическую неудачу решения путина вторгнуться в Украину. (...) То, что мы наблюдаем, – это полный провал со стороны путина относительно его решения вторгнуться в более слабую Украину. И никак, никоим образом война путина в Украине не улучшила жизнь и будущее русского народа", - заявил Бжезинский.

Отвечая на вопрос о том, ведутся ли какие-нибудь мирные переговоры, Бжезинский сказал, что каждую минуту каждый день американское правительство готово продвигаться по пути дипломатии. Однако россия продвигается по пути агрессии.

Он также отметил, что Штаты привержены тому, чтобы крепкий мир включал в себя полное восстановление Украины и ее вхождение в западную институционную орбиту. Кроме того, по мнению Бжезинского, большинство законодателей США по-прежнему привержены оказанию помощи Украине и проявлению солидарности с ней.

Напомним, летом прошлого года путин заявил, что рф якобы еще всерьез не начинала войну против Украины.