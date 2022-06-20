Второй тур парламентских выборов во Франции принес Макрону большую коалиционную проблему

15:08 20 июня Киев, Украина

Согласно итоговым результатам парламентских выборов, партия Макрона «Вместе!» получил 245 мест в Национальном собрании страны. Это больше, чем у остальных партий, но недостаточно для абсолютного большинства (289 мандатов).

Блок Макрона «Вместе» - 245 мест.

Левый блок Меланшона NUPES - 131 место.

Национальное объединение Ле Пен - 89 мест

Республиканцы - 61 мандат.

Независимые кандидаты - где-то 42 депутата.

Среди вероятных союзников по коалиции для Макрона - республиканцы. С их голосами в его блоке тогда будет 306 голосов при необходимых 289. Но принятие любых решений будет все равно серьезно усложнено из-за множества разногласий с потенциальными партнерами по коалиции. Так что для Макрона наступают непростые времена. А ещё это несёт опасность того, что помощь Украине будет тормозиться и саботироваться.





Как дальше будут развиваться политические события, предсказать сложно: подобной ситуации, когда партия только что выигравшего выборы президента теряет большинство в парламенте, не было с 1988 года.

Стоит отметить, что голосование прошло при очень низкой явке: выборы проигнорировали около 54% избирателей. И это говорит о настроениях во Франции.