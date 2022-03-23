Второй день на побережье Нового Орлеана бушует ураган "Зета"

06:53 29 октября Киев, Украина

В Новом Орлеане разрушены здания, снесены крыши домов, оборваны линии электропередачь. По данным издания The Associated Press, причиной разрушений стал ураган "Зета".



По данным издания, 55-летнего мужчину ударило током в результате сбитой линии электропередач. Еще одного человека госпитализировали с легкими травмами после обвала конструкции.



По словам местных властей, опасность продлится до четверга. Сейчас чрезвычайники пытаются делать все возможное для реагирования и оказания помощи пострадавшим. Спасатели получили немало обращений по снесенным крышам.



В то же время в результате ливня у побережья затопило дороги. "Дождевые потоки стекали с крыш в знаменитом Французском квартале Нового Орлеана, вывески у баров и ресторанов качались от ветра, а пальмы вдоль Канал-стрит неистово хлестали", — рассказали в СМИ.



Непогода повалила более двухсот деревьев, а полгорода осталось в темноте. Поэтому госпожа мэр Нового Орлеана Лато Кантрелл призвала жителей оставаться дома и позволить городским властям оценить ущерб, вместо того чтобы делать это самостоятельно.



Скорость ветра местами достигала 177 км/ч. В общем "Зета" является ураганом второй категории и перемещается со скоростью 27 км/час.