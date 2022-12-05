Вступили в силу ограничения цен ЕС на российскую нефть

10:57 05 декабря Киев, Украина





Об этом сообщается на сайте Европейского совета.



Отмечается, что это "ограничит скачки цен, вызванные чрезвычайными рыночными условиями, и резко сократит доходы, полученные россией от нефти после того, как она развязала незаконную агрессивную войну против Украины ". 5 декабря вступили в силу ограничения цен стран Европейского Союза на российскую нефть морского происхождения. 3 декабря Совет ЕС принял решение об установлении предельной цены на экспортируемую россией нефть на уровне 60 долларов США за баррель.Об этом сообщается на сайте Европейского совета.Отмечается, что это "ограничит скачки цен, вызванные чрезвычайными рыночными условиями, и резко сократит доходы, полученные россией от нефти после того, как она развязала незаконную агрессивную войну против Украины ".

"Это также послужит стабилизации мировых цен на энергоносители при одновременном смягчении неблагоприятных последствий для энергоснабжения третьих стран", - добавили в Совете ЕС.

В то же время Венгрию освободили от соблюдения ограничений цен на российскую нефть. Об этом сообщил министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто.

"В ходе переговоров по нефтяным ограничениям мы много боролись за венгерские интересы и в конце концов преуспели: Венгрия освобождена от применения ограничений цен на нефть", - отметил Сиярто.

Комментируя введение Европейским Союзом нефтяных ограничений, Сиярто заявил, что "В Брюсселе давно пора осознать, что такие и подобные меры в основном вредят европейской экономике".



Помогут ли санкции сократить нефтяные доходы рф

$60 за баррель будет несколько ниже той цены, которую платят крупные покупатели российской нефти, такие как Китай и Индия. Как пишет NYT, дипломаты считают, что данные санкций вряд ли резко сократят нефтяные доходы россии, "имеющие решающее значение для военных усилий" рф в Украине.



На выходных ЕС должен был начать еще один раунд переговоров с целью введения новых ограничений по российской экономике и российским "ключевым лицам".

"Это обещание было ключевым для согласования соглашения о ценовом ограничении, поскольку несколько проукраинских европейских стран во главе с Польшей считают ценовой лимит недостаточно вредным для экспортных доходов россии", - говорится в материале The New York Times.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен также подтвердила, что ЕС и страны Большой семерки и другие партнеры по всему миру согласовали внедрение глобального ценового лимита на нефть морского происхождения. По ее словам, такой шаг усугубляет санкции, уменьшая российские доходы, а также стабилизирует мировые энергетические рынки.