Встреча глав РФ и США: жителей Женевы попросили перейти на дистанционку

20:47 10 Июнь Киев, Украина

Власти швейцарского города Женевы призвали местных жителей перейти на дистанционную работу в день встречи Путина и Байдена , которая запланирована на 16 июня.

Об этом в четверг, 10 июня, сообщает швейцарское телевидение.



Городские власти уже опубликовали информацию и карту, на которой указана зона безопасности, которая будет закрыта для передвижения автомобилей и людей на время проведения саммита РФ-США. Она будет оцеплена ограждением по всему периметру.



В эту зону вошел весь парк Ла Гранж, парк О-Вив, одноименный пляж. Закрыты также расположенные близ места проведения саммита набережные Женевы, часть акватории Женевского озера.



Государственный совет также предупредил, что в районах близ места саммита жителям запрещено использовать беспилотники. Запрещается проводить любые демонстрации.



При этом государственный совет предупреждает, что "в случае продления саммита все меры автоматически продлеваются вплоть до завершения этого мероприятия".