Встреча глав МИД Армении и Азербайджана пройдет без Путина

13:31 09 Октябрь Киев, Украина

Президент России Владимир Путин не будет встречаться с министрами иностранных дел Армении и Азербайджана, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков

«Нет, в настоящий момент предполагается работа именно на уровне министров иностранных дел», — ответил Песков на соответствующий вопрос.

Отмечается, что главы МИД России, Армении и Азербайджана проведут в Москве консультации по Карабаху в пятницу в 15.00.

Ранее президент России Владимир Путин пригласил глав МИД Армении и Азербайджана провести 9 октября ряд консультаций в Москве. Российский лидер предложил при посредничестве министра иностранных дел России обсудить вопросы обмена пленными и телами погибших в ходе конфликта в Нагорном Карабахе.