Встреча двух диктаторов: путин и Лукашенко ведут переговоры

В Санкт-Петербурге проходят переговоры президента рф путина и формального руководителя Беларуси Лукашенко. Формально встреча проходит по случаю 30-летия со дня установления отношений между россией и Беларусью.
Как заявил Лукашенко в ходе переговоров, Беларусь считает, что "блокировка транзита" в Калининградскую область через Литву является объявлением войны.
Кроме того, в ходе переговоров Владимир путин заявил, что россия в ближайшие месяцы передаст Беларуси Искандеры-М. Об этом пишет ТАСС.
Отметим, Лукашенко находится с визитом в рф уже в течение нескольких дней. Неформальные переговоры с путиным также проходили 23 и 24 июня.
Напомним, что Лукашенко предостерег Украину от ударов по россии.
Также сообщалось, что Лукашенко грозит наступлением на запад Украины.
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