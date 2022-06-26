Встреча двух диктаторов: путин и Лукашенко ведут переговоры

В Санкт-Петербурге проходят переговоры президента рф путина и формального руководителя Беларуси Лукашенко. Формально встреча проходит по случаю 30-летия со дня установления отношений между россией и Беларусью.

Как заявил Лукашенко в ходе переговоров, Беларусь считает, что "блокировка транзита" в Калининградскую область через Литву является объявлением войны.

"То же самое и Литва. Последнее время нарастает поток информации по поводу их замысла прекратить транзит из россии через Беларусь в Калининград, изолировать Калининград. Ну, слушайте, это сродни объявлению какой-то войны уже, это же недопустимо", - отметил он.

Кроме того, в ходе переговоров Владимир путин заявил, что россия в ближайшие месяцы передаст Беларуси Искандеры-М. Об этом пишет ТАСС.

"В течение ближайших нескольких месяцев передадим Беларуси "Искандер-М", которые, как известно, могут применять как баллистические, так и крылатые ракеты, причем как в обычном, так и ядерном исполнении. Я предлагаю поручить Министерству обороны и начальнику Генштаба проработать все детали связанные с этим", - сказал путин.

Отметим, Лукашенко находится с визитом в рф уже в течение нескольких дней. Неформальные переговоры с путиным также проходили 23 и 24 июня.

Напомним, что Лукашенко предостерег Украину от ударов по россии.

Также сообщалось, что Лукашенко грозит наступлением на запад Украины.