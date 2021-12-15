Встреча G7 в Вашингтоне: Германия отклонила приглашение

19:00 09 Июль Киев, Украина

Правительству США вновь не удалось организовать встречу высокопоставленных политиков так называемой "Группы семи".

Министры финансов и иностранных дел Германии отклонили приглашение принять участие во встрече министров стран G7 в Вашингтоне.



Встреча должна была состоятся в Вашингтоне во время коронакризиса. Как стало известно изданию из правительственных кругов Германии и США, Соединенные Штаты хотели пригласить министров иностранных дел и финансов G7 в столицу США 29 июля.



Запрос на министерскую встречу пришел после того, как канцлер Ангела Меркель отменила свое участие в саммите G7, запланированном президентом США Дональдом Трампом в конце июня.



Однако ни министр иностранных дел Хайко Маас, ни его коллега Олаф Шольц не согласились на встречу в Соединенных Штатах. Вместо этого Берлин дал понять, что Германия отправит на заседание максимум государственных секретарей.



Издание поясняет, что министров не устроила предложенная дата. Кроме того, пишет издание, другие страны G7 сообщили, что не появятся на встречу на министерском уровне.