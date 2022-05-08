Вспышка птичьего гриппа во Франции

16:49 08 декабря Киев, Украина

На юго-западе Франции произошла вспышка птичьего гриппа H5N8 на утиной ферме, об этом заявили в Министерстве сельского хозяйства Франции, во вторник, 8 декабря.

Так, национальная референс-лаборатория ANSES подтвердила сегодня заражение фермы с 6000 уток вирусом H5N8 в муниципалитете Бенесс-Маремне (регион Ландес).



Известно, что недавно вокруг фермы была создана зона безопасности, что предусматривает дополнительный мониторинг, запрет на перемещение птицы и дополнительные санитарные меры. Также в министерстве добавили, что все утки на ферме были отбракованы.



Более того, во Франции вирус H5N8 уже обнаружили у птиц, что продаются в трех зоомагазинах. Еще три диких лебедя и один дикий гусь, найдены мертвыми на прошлой неделе, также были подтверждены как носители вируса H5N8.



/>Птичий грипп может передаваться через употребление в пищу продуктов птицеводства. Но вирус H5N8 никогда не был обнаружен у людей.