Вспышка неизвестной болезни в Индии, госпитализировано более 450 человек

18:29 07 декабря Киев, Украина

В городе Элуру на юге Индии зафиксирована вспышка неизвестного заболевания. Более 450 человек госпитализировано в Государственную больницу, уже есть один погибший.

У пациентов появилось головокружение, головная боль и симптомы эпилепсии. Большинство зарегистрированных случаев были из регионов Коббари Тхота, Котхапета, Торпу Видхи и Арундхатипета.



Заместитель премьер-министра и министр здравоохранения Алла Кали Кришна Шринивас сообщила, что сейчас проводится обследование домов, и ситуация находится под контролем, добавив, что около 170 человек были выписаны.



По ее словам, семь пациентов были доставлены в Виджаяваду для лучшего лечения, и их состояние было стабильным.

«Образцы воды, продуктов питания и крови отправлены в лабораторию судебно-медицинской экспертизы (FSL). КТ и рентгенограммы пострадавших в норме. Всем пациентам были проведены тесты на COVID-19, результаты оказались отрицательными», — сказали врачи.