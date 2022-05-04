Вспышка неизвестной болезни в Индии, госпитализировано более 450 человек

В городе Элуру на юге Индии зафиксирована вспышка неизвестного заболевания. Более 450 человек госпитализировано в Государственную больницу, уже есть один погибший.
У пациентов появилось головокружение, головная боль и симптомы эпилепсии. Большинство зарегистрированных случаев были из регионов Коббари Тхота, Котхапета, Торпу Видхи и Арундхатипета.
Заместитель премьер-министра и министр здравоохранения Алла Кали Кришна Шринивас сообщила, что сейчас проводится обследование домов, и ситуация находится под контролем, добавив, что около 170 человек были выписаны.
По ее словам, семь пациентов были доставлены в Виджаяваду для лучшего лечения, и их состояние было стабильным.
Заместитель премьер-министра и министр здравоохранения Алла Кали Кришна Шринивас сообщила, что сейчас проводится обследование домов, и ситуация находится под контролем, добавив, что около 170 человек были выписаны.
По ее словам, семь пациентов были доставлены в Виджаяваду для лучшего лечения, и их состояние было стабильным.
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