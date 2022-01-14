Вследствие конфликта с протестующими Black Lives Matter, 17-й подросток застрелил двух человек

В штат Висконсин, где три дня происходили беспорядки, была направлена Нацгвардия, на "помощь" ей прибыл 17-й подросток с винтовкой. Вследствие конфликта он застрелил двух человек и ранил одного. Трамп занял сторону подростка, заявив, что тот защищался.
Инцидент произошел во вторник, 25 августа. 17-летний парень по имени Кайл Риттенхаус поехал в Кеношу штат Висконсин, чтобы «помочь людям» и «защитить бизнес» на фоне насильственных протестов из-за раненного полицейскими местного жителя, который вез на машине троих детей.
В тот вечер Риттенхаус убил двух человек и ранил одного.
Об обстоятельствах первого убийства говорит видеозапись прохожего и рапорт полиции. Парень бежал от одного из протестующих, который хотел отобрать у него винтовку, и в итоге застрелил его на автостоянке, после чего скрылся.
Внимание! Видео содержит сцены насилия
За Риттенхаусом погнались другие протестующие. Парень упал, но успел застрелить еще одного человека, который попытался отобрать у него оружие, а затем ранил другого.
Внимание! Видео содержит сцены насилия
Сейчас Риттенхаус находится под арестом, ему инкриминируют умышленное убийство и незаконное обращение с оружием.
Позже стало известно, что подросток увлекался полицией, поддерживает Дональда Трампа и присутствовал на одном из его митингов в январе этого года. Христианская краудфандинговая платформа GiveSendGo уже собрала на адвокатские услуги для Риттенхауза более четверти миллиона долларов.
Позже стало известно, что подросток увлекался полицией, поддерживает Дональда Трампа и присутствовал на одном из его митингов в январе этого года. Христианская краудфандинговая платформа GiveSendGo уже собрала на адвокатские услуги для Риттенхауза более четверти миллиона долларов.
Президент Дональд Трамп на пресс-конференции в понедельник, 31 августа, отказался осуждать поступок парня, и повторил версию о самозащите.
Вскрытие первой жертвы свидетельствует об умышленном убийстве — мужчина по имени Джозеф Розенбаум погиб от многочисленных огнестрельных ранений в корпус, голову и ноги.
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