Вслед за Латвией Литва аннулировала лицензию телеканала "Дождь"
12:13 07 декабря Киев, Украина
Литовская комиссия по радио и телевидению вслед за Латвией приняла решение об отмене лицензии на вещание российского независимого телеканала "Дождь".
Об этом сообщается на сайте регулятора.
"В 2022 году 6 декабря Национальный совет электронных СМИ Латвии (далее — NEPLP) принял решение аннулировать лицензию на вещание телеканала "Дождь". По данным NEPLP, решение об отзыве лицензии на вещание было принято из-за угрозы национальной безопасности и общественному порядку", — говорится в сообщении.
Регулятор напомнил, что решение
вступит в силу в ночь на четверг, 8 декабря, когда "Дождь" должен будет прекратить вещание на территории Латвии.
"После начала российского вторжения в Украину и с целью предоставления общественности возможности ознакомиться с информацией, предоставленной независимыми российскими СМИ, в 2022 г. 6 июня NEPLP выдала телеканалу "Дождь" лицензию на вещание на территории Латвии", - напомнили в учреждении.
Эта лицензия предоставляла право распространять созданный контент в странах Евросоюза, россии, США и других странах.
"После аннулирования лицензии на вещание "Дождя" - с 8 декабря, он также не будет доступен в Литве", - отметил регулятор.
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