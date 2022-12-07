Вслед за Латвией Литва аннулировала лицензию телеканала "Дождь"

12:13 07 декабря Киев, Украина

Литовская комиссия по радио и телевидению вслед за Латвией приняла решение об отмене лицензии на вещание российского независимого телеканала "Дождь".



Об этом сообщается на сайте регулятора.

"В 2022 году 6 декабря Национальный совет электронных СМИ Латвии (далее — NEPLP) принял решение аннулировать лицензию на вещание телеканала "Дождь". По данным NEPLP, решение об отзыве лицензии на вещание было принято из-за угрозы национальной безопасности и общественному порядку", — говорится в сообщении.

Регулятор напомнил, что решение вступит в силу в ночь на четверг, 8 декабря, когда "Дождь" должен будет прекратить вещание на территории Латвии.

"После начала российского вторжения в Украину и с целью предоставления общественности возможности ознакомиться с информацией, предоставленной независимыми российскими СМИ, в 2022 г. 6 июня NEPLP выдала телеканалу "Дождь" лицензию на вещание на территории Латвии", - напомнили в учреждении.

Эта лицензия предоставляла право распространять созданный контент в странах Евросоюза, россии, США и других странах.