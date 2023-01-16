Всемирный экономический форум пройдет без участия рф и Китая

14:45 16 января Киев, Украина

Открывшийся сегодня, 16 января, "классический" Всемирный экономический форум в Давосе пройдет без участия представителей рф и Китая.



Об этом сообщают западные и российские СМИ.

"Заметное отличие от форумов за последние десятилетия - отсутствие российской делегации, не только официальной, но и бизнесовой", - пишет российское агентство.



Всего на событие приедет 116 миллиардеров - на 40% больше, чем десять лет назад. Из них 33 будет от США, 18 - из стран Европы, 13 - из Индии.



Сообщается, что в классическом формате форум пройдет впервые за три года.



До этого Всемирный экономический форум в Давосе в последний раз проходил в классическом формате зимой 2020 года, перед началом пандемии коронавируса. В 2021 году его провели полностью онлайн, а в 2022 году впервые за его 50-летнюю историю форум провели летом, а не зимой.



Ранее сообщалось, что Давос в этом году соберет рекордное число участников.