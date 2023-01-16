Всемирный экономический форум пройдет без участия рф и Китая

Открывшийся сегодня, 16 января, "классический" Всемирный экономический форум в Давосе пройдет без участия представителей рф и Китая.
Об этом сообщают западные и российские СМИ.
Об этом сообщают западные и российские СМИ.
Всего на событие приедет 116 миллиардеров - на 40% больше, чем десять лет назад. Из них 33 будет от США, 18 - из стран Европы, 13 - из Индии.
Сообщается, что в классическом формате форум пройдет впервые за три года.
До этого Всемирный экономический форум в Давосе в последний раз проходил в классическом формате зимой 2020 года, перед началом пандемии коронавируса. В 2021 году его провели полностью онлайн, а в 2022 году впервые за его 50-летнюю историю форум провели летом, а не зимой.
Ранее сообщалось, что Давос в этом году соберет рекордное число участников.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии