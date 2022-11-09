Всемирный боксерский совет исключил из своих рейтингов россиян и белорусов

09:45 09 ноября Киев, Украина

Всемирный боксерский совет (WBC) исключил из своих рейтингов россиян и белорусов. Кроме того, представители стран-агрессоров не смогут бороться за чемпионские титулы организации.

Такое решение было принято на конгрессе WBC в мексиканском Акапулько, сообщил президент организации Маурисио Сулейман.

"Всех боксеров из россии и беларуси убрали из рейтингов WBC. Организация не будет санкционировать бои в этих двух странах. Их граждане не смогут соперничать за титул чемпиона WBC", - сообщил Сулейман.

Отметим, что на момент принятия решения в рейтингах WBC находятся несколько российских боксеров. Причем некоторые из них являются обладателями титулов. Артур Бетербиев, также имеющий гражданство Канады, владеет поясом чемпиона мира по версии WBC в полутяжелом весе. Алексей Папин занимает первое место в рейтинге WBC в первом тяжелом весе, Евгений Романов идет на первой строчке в промежуточном весе.



При этом в WBC оставили лазейку для спортсменов заявив, что российские и белорусские боксеры могут подать прошение о пересмотре решения в зависимости от их связей с россией.