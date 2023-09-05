Всемирный банк приостановил финансирование Уганды из-за закона против ЛГБТК+

11:59 11 августа Киев, Украина

Всемирного банка принял решение приостановить новое финансирование в ответ на жесткий закон против ЛГБТК+, противоречащий ценностям банка, введенный в Уганде.



Об этом сообщает агентство Reuters.



В ответ президент Уганды Йовери Мусевени назвал этот шаг несправедливым и лицемерным.



Команда Всемирного банка отправилась в Уганду сразу после того, как закон был принят в мае, и определила, что необходимы дополнительные меры по реализации проектов в соответствии с экологическими и социальными стандартами банка.

"Закон Уганды о борьбе с гомосексуализмом принципиально противоречит ценностям Группы Всемирного банка. Мы верим, что наше видение искоренения бедности на подходящей для жизни планете может добиться успеха, только если оно будет охватывать всех, независимо от расы, пола или сексуальной принадлежности", - заявили в банке.

Государственный министр иностранных дел Уганды Окелло Орьем обвинил банк в лицемерии, заявив, что они предоставляют кредиты странам Ближнего Востока и Азии, имеющим такие же или более строгие законы по ЛГБТК+.