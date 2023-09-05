Всемирный банк приостановил финансирование Уганды из-за закона против ЛГБТК+

Всемирного банка принял решение приостановить новое финансирование в ответ на жесткий закон против ЛГБТК+, противоречащий ценностям банка, введенный в Уганде.
Об этом сообщает агентство Reuters.
В ответ президент Уганды Йовери Мусевени назвал этот шаг несправедливым и лицемерным.
Команда Всемирного банка отправилась в Уганду сразу после того, как закон был принят в мае, и определила, что необходимы дополнительные меры по реализации проектов в соответствии с экологическими и социальными стандартами банка.
Государственный министр иностранных дел Уганды Окелло Орьем обвинил банк в лицемерии, заявив, что они предоставляют кредиты странам Ближнего Востока и Азии, имеющим такие же или более строгие законы по ЛГБТК+.
До конца 2022 года Всемирный банк предоставил Уганде 5,4 миллиарда долларов финансирования Международной ассоциации развития, включая многие проекты в сфере здравоохранения и образования.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии