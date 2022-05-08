Всех "протестунов" поставить на учет и заставить работать - Лукашенко

Об этом сообщает "БЕЛТА" в понедельник, 7 декабря.

Отмечается, что Лукашенко поручил местным властям, в первую очередь Минска, срочно заняться трудоустройством безработных.

"Немедленно поставить на учет всех тунеядцев, болтающихся и заставить их работать. Повторяю, как бы непопулярно это ни звучало: сегодня не работающий, шатающийся человек - это не просто протестун на улице, это будущий преступник, который подкидывает нам каждый день, каждую неделю, каждый месяц преступления, и мы тратим огромные деньги для раскрытия этих преступлений, а потом некоторых еще содержим в местах не столь отдаленных", — заявил Лукашенко.