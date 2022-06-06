Всех под колпак: в рф хотят создать единый реестр IMEI-кодов

16:33 06 июня Киев, Украина

По инициативе ФСБ Минцифры рф разработает единую базу IMEI-кодов мобильных телефонов. Свою инициативу спецслужба объяснила желанием «повысить эффективность оперативно-разыскных мероприятий».

Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на два источника в правительстве.

По мнению гендиректора Telecom Daily Дениса Кускова, это делается для того, «чтобы четко ассоциировать телефон и сим-карту с его владельцем: как бы ни старалось правительство, сим-карты до сих пор можно приобрести с рук без паспорта».



Идея создания базы IMEI-кодов уже продвигалась российскими властями, однако тогда целью такой концепции называли борьбу с нелегальным ввозом смартфонов. В 2018 году временная комиссия Совета Федерации по развитию информационного общества одобрила введение системы контроля за телефонами по IMEI. Предполагалось, что компании-импортеры и люди, купившие телефоны за границей, будут регистрировать их в специальной базе. А устройства, которые были украдены или не прошли официальное таможенное оформление, попадали бы в «черный список» и отключались от российских сотовых сетей.



В 2020 году власти также предлагали ввести обязательную регистрацию мобильных телефонов по заводскому номеру. Эту процедуру планировали сделать платной (от 100 рублей) для новых устройств. Требование хотели распространить в том числе на граждан, ввозящих смартфоны из-за границы самостоятельно.