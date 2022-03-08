Все доказательства указывают на причастность России к крушению авиарейса МН17 - Bellingcat

Расследователи собрали огромное количество доказательств против российских военных, все данные свидетельствует о том, что именно РФ поставила ракету к ЗРК "Бук", которой был сбит рейс МН -17.
Такое мнение высказал журналист расследовательского портала Bellingcat Христо Грозев, сообщает DW.
Грозев был частью команды, которая собирала ключевую информацию о крушении "Боинга" (Boeing 777).
По его словам, расследователи кропотливо изучили каждый доступный фрагмент телекоммуникационных данных, каждую спутниковую фотографию, каждый пост в соцсетях, размещенный российскими солдатами, в том числе из зенитно-ракетной бригады, которая, по мнению следствия, могла транспортировать ЗРК "Бук".
Так, следственная бригада и судьи просили РФ способствовать допросу членов 53-й бригады, а также двух военных из пятой бригады, чтобы они могли оправдаться и отвергнуть обвинения в адрес Москвы, указал Христо Грозев.
Напомним, в Нидерландах 7 июня, почти через семь лет после крушения малайзийского "Боинга" в небе над Донбассом, начались основные слушания по делу четырех главных подозреваемых. Заседание проходило в специальном помещении на территории амстердамского аэропорта Схипхол.
По версии обвинения, Boeing 777 "Малайзийских авиалиний" был сбит над зоной боевых действий в Донбассе 17 июля 2014 года сепаратистами российской ракетой из ЗРК "Бук". В результате погибли все 298 человек на борту. Большинство жертв - подданные Нидерландов, поэтому суд проходит в этой стране. Самолет следовал из Амстердама в столицу Малайзии Куала-Лумпур.
На суде не присутствовал ни один из обвиняемых. Лишь россиянин Олег Пулатов, игравший ведущую роль в спецслужбах самопровозглашенной "Донецкой народной республики", представлен адвокатами. Через них он сообщил, что не считает себя виновным. Ни Пулатов, ни другие обвиняемые могут не опасаться экстрадиции в Нидерланды.
В Кремле судебный процесс по делу MH17 считают постановочным.
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