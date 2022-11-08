Все больше граждан Германии верят российской пропаганде - исследование

Исследование Центра мониторинга, анализа и стратегии CeMAS свидетельствует, что начала полномасштабного вторжения россии в Украину все больше людей в Германии верят российской пропаганде, сообщает Der Spiegel.
В октябре 40% опрошенных полностью или частично согласились с утверждением, что российская война была "безальтернативной реакцией россии на провокацию НАТО". В апреле этот показатель составил 29%. 44% полностью или частично уверены, что владимир путин принимает меры против "мировой элиты", которая тайно "тянет за ниточки". В апреле так полагали 32% опрошенных. 35% полностью или частично согласились с тем, что Украина "исторически не может иметь территориальные претензии, потому что фактически была частью россии". В апреле с этим утверждением соглашалось 26% опрошенных.
24% полностью или частично верят, что война была необходима, чтобы "устранить фашистское правительство" в Украине. В апреле эту идею поддерживали 14%.
Исследование показало, что жители восточных регионов Германии гораздо чаще верят в пророссийские теории сговора о войне в Украине, чем жители регионов на западе страны.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии