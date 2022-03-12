В Румынии произошло ДТП, погибли двое украинцев

17:08 14 июня Киев, Украина

Утром, 14 июня, микроавтобус с гражданами Украины попал в ДТП на румынском шоссе Дева-Надлак, погибли двое украинцев, еще двое госпитализированы.

Об этом сообщил официальный представитель МИД Олег Николенко.



Он рассказал, что в микроавтобусе находились 16 украинцев и 1 гражданин Молдовы, которые направлялись из Украины в Чешскую Республику. ДТП произошло на трассе Дева-Нэдлак в Румынии.

"Один украинец скончался на месте, другая наша гражданка скончалась в больнице от полученных травм. Двое граждан Украины госпитализированы в тяжелом состоянии, им оказывается необходимая медицинская помощь. Состояние остальных пассажиров - удовлетворительное, угрозы их жизни нет", - отметил он.

Представитель МИД сообщил, что водитель задержан, он дает показания в полиции. По предварительной версии, водитель не справился с управлением - микроавтобус столкнулся с грузовым транспортным средством, который двигался впереди.



Николенко заверил, что украинские дипломаты взаимодействуют с румынскими правоохранителями для выяснения всех обстоятельств ДТП, держат связь с врачами и предоставляют пострадавшим гражданам необходимую консульскую помощь.



Для родственников открыта круглосуточная «горячая линия» посольства Украины в Румынии: +40 726 529 820, +40 21 230 36 60.