В Румынии произошло ДТП, погибли двое украинцев

Утром, 14 июня, микроавтобус с гражданами Украины попал в ДТП на румынском шоссе Дева-Надлак, погибли двое украинцев, еще двое госпитализированы.
Об этом сообщил официальный представитель МИД Олег Николенко.
Он рассказал, что в микроавтобусе находились 16 украинцев и 1 гражданин Молдовы, которые направлялись из Украины в Чешскую Республику. ДТП произошло на трассе Дева-Нэдлак в Румынии.
Представитель МИД сообщил, что водитель задержан, он дает показания в полиции. По предварительной версии, водитель не справился с управлением - микроавтобус столкнулся с грузовым транспортным средством, который двигался впереди.
Николенко заверил, что украинские дипломаты взаимодействуют с румынскими правоохранителями для выяснения всех обстоятельств ДТП, держат связь с врачами и предоставляют пострадавшим гражданам необходимую консульскую помощь.
Для родственников открыта круглосуточная «горячая линия» посольства Украины в Румынии: +40 726 529 820, +40 21 230 36 60.
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