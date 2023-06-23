"Время стремительно схлопывается": пригожин снова раскритиковал минобороны рф

16:59 23 июня Киев, Украина

Главарь ЧВК "Вагнер" евгений пригожин в новом видео, которое распространила его пресс-служба, заявил, что российские войска отступают на Запорожском и Херсонском направлениях. Продолжительность записи – 30 минут. Почти все это время пригожин критикует руководство минобороны рф.

"ВСУ продавливают российскую армию, мы умываемся кровью, резервы никто не дает, управления никакого нет", - заявил пригожин

При этом, по его словам, минобороны рф и Генштаб "все еще надеются, что могут выиграть эту войну"

"Но, поскольку нет управления, отсутствуют военные успехи, руководство минобороны тщательно обманывает президента. Мы целыми днями слушаем о 60 уничтоженных "Леопардов", о трех тысячах уничтоженных солдат противника", — заявил пригожин.

По его словам, это "полная, тотальная чушь".



Пригожин заявил, что с 2014 по 2022 годы весь Донбасс разграбился разными людьми — часть из них из администрации президента рф, часть из ФСБ. По его словам, сейчас министерство обороны россии пытается обмануть общественность и президента и рассказать историю о том, что со "стороны Украины была безумная агрессия, и они собирались вместе со всем блоком НАТО на нас напасть".

"Поэтому так называемая "спецоперация", была начата 24 февраля по совершенно другим причинам. Война требовалась, чтобы кучка тварей попраздновала и попиарилась, показала, какая она сильная армия. Чтобы шойгу получил звание маршала – приказ уже был готов. И получил вторую медаль героя. Ему очень хотелось войти в историю как великий тувинский военный руководитель, ставший дважды героем и маршалом фактически в мирное время”, - заявил пригожин.

пригожин также заявил, что Владимир Зеленский якобы, когда стал президентом, "был готов к любым договоренностям".

"Все, что нужно было сделать Кремлю, это слезть с Олимпа, уйти и договориться", - сказал пригожин. - медведчук ждал, когда придут российские войска, Зеленский сбежит, все сложат оружие, и он станет президентом этой Украины. Задача была у материальных активах, которые необходимо будет разделить после того, как они возьмут ее под контроль", - заявил владелец ЧВК "Вагнер".

"Наша священная война с теми, кто оскорбляет русский народ, превратилась в рэкет, превратилась в крысятничество", - добавил он.

Комментируя нынешнюю ситуацию на фронте, пригожин заявил, что российские солдаты продолжают гибнуть и получать тяжелые ранения.