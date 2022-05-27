Вражеская россия устранена из Европейского вещательного союза

Европейский вещательный союз официально вычеркнул россию из своего состава.
Об этом сказано на сайте конкурса Евровидение.
С официальной платформы объединения из списка исчезли Первый канал и ВГТРК, которые транслировали конкурс песни в России.
РФ была членом Европейского вещательного союза с 1993 года.
Ранее, в феврале этого года Европейский вещательный союз отстранил Россию от Евровидения-2022. EBU объявил, что ни один российский артист не будет участвовать в этом песенном конкурсе из-за вторжения и введения военных действий в Украине.
С официальной платформы объединения из списка исчезли Первый канал и ВГТРК, которые транслировали конкурс песни в России.
РФ была членом Европейского вещательного союза с 1993 года.
Ранее, в феврале этого года Европейский вещательный союз отстранил Россию от Евровидения-2022. EBU объявил, что ни один российский артист не будет участвовать в этом песенном конкурсе из-за вторжения и введения военных действий в Украине.
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