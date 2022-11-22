Впервые за 50 лет космический корабль NASA достиг Луны

10:03 22 ноября Киев, Украина





Космический корабль Orion, запущенный 16 ноября в рамках миссии «Артемида-1», облетел Луну и приблизился к нему на расстояние 128 километров.



Капсула и три тестовых муляжа побывали на обратной стороне Луны. Диспетчеры полета в Хьюстоне столкнулись с получасовым выключением связи и не знали, был ли запуск успешным, пока капсула не вышла из-за Луны, а бортовые камеры не отправили изображение Земли, пишет Sky News. Впервые за 50 лет (после Аполло) космический корабль NASA достиг Луны, сообщает Национальное аэрокосмическое агентство США.Космический корабль Orion, запущенный 16 ноября в рамках миссии «Артемида-1», облетел Луну и приблизился к нему на расстояние 128 километров.Капсула и три тестовых муляжа побывали на обратной стороне Луны. Диспетчеры полета в Хьюстоне столкнулись с получасовым выключением связи и не знали, был ли запуск успешным, пока капсула не вышла из-за Луны, а бортовые камеры не отправили изображение Земли, пишет Sky News.

В случае успеха 25 ноября капсула выйдет на орбиту Луны и побьет рекорд NASA по расстоянию космического корабля. На орбите «Орион» должен провести около недели. Приземление в Тихом океане запланировано на 11 декабря.



Последняя высадка астронавтов NASA на Луну произошла в 1972 году, тогда они изучили поверхность спутника.