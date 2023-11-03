Впервые в истории женщина возглавила военно-морские силы США

09:27 03 ноября Киев, Украина

Адмирал Лиза Франчетти стала первой женщиной, которая заняла должность командующей военно-морскими операциями ВМС США и члена Объединенного комитета начальников штабов. Сенат США окончательно утвердил адмирала Франчетти в должности главнокомандующей ВМС.

Об этом сообщает Navy Times.



Франчетти стала не только первой женщиной в должности высшего офицера ВМС, но и первой женщиной, вошедшей в Объединенный комитет начальников штабов.



В последние месяцы Франчетти исполняла обязанности главы ВМС, оставаясь в должности вице-председателя.



На службу военно-морским силам Франчетти пришла в 1985 году. Она является второй женщиной в истории ВМС США, получившей звание четырехзвездочного адмирала. Франчетти командовала Шестым флотом ВМС США, охватывающим Европу и Африку, была директором по стратегии, планам и политике Объединенного штаба Пентагона.



В июле президент США Джо Байден выдвинул ее на должность главы Военно-морских сил США.