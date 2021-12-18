Впервые в истории: в Швеции женщина-трансгендер заняла должность министра

17:30 30 Ноябрь Киев, Украина

Новым министром среднего образования Швеции стала 51-летняя Лина Аксельссон Килблом. Она стала первой трансгендерной женщиной, занявшей должность министра в этой скандинавской стране.

Во вторник, 30 ноября, новый состав правительства Швеции представила Магдалена Андерссон, являющаяся первой женщиной в должности премьер-министра.



Лина Аксельссон Килблом – юрист и бывший директор школы. Пол она изменила в 1990-х годах, о чем в 2015 году написала книгу "Ты будешь меня любить сейчас?" У женщины разведена и двое приемных детей, отмечает AFP.



Напомним, в октябре 2020 года эксдепутат Бельгии, член Европейского парламента Петра Де Суттер была назначена заместителем премьер-министра Бельгии и стала первой трансгендерной министершей в Европе.



В немецкий Бундестаг на состоявшихся 26 сентября 2021 года выборах от партии "Союз 90/Зеленые" впервые прошли две открытые трансгендерные женщины Тесса Ганзерер (Tessa Ganserer) и Найк Славик (Nyke Slawik).