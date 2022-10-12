Впервые в истории удалось изменить движение астероида

Впервые в истории удалось сменить движение астероида. Космический корабль DART, 27 сентября врезавшийся в астероид Диморфос, смог изменить его траекторию. Удар космическим зондом оказался более эффективным, чем рассчитывали ученые, подтверждает агентство NASA.
Это столкновение сократило орбиту вокруг Дидимоса (вокруг него вращается Диморфос) на 32 минуты в пересчете на время оборота. До столкновения Диморфос проводил полный круг за 11 часов и 55 минут, а после – за 11 часов и 23 минуты.
Исследователи ожидали, что DART сократит орбиту на 1% или примерно на 10 минут. Минимальным успехом сочли бы даже 73 секунды.
Диаметр Диморфоса составляет 160 метров, он вращается вокруг большего астероида, Дидимоса, шириной 780 метров. Пара астероидов Дидимоса и Диморфоса не представляет угрозы для Земли, они удалены от планеты на 11 миллионов километров.
DART весом 570 килограммов врезался в астероид Диморфос на скорости 22,5 тысяч километров в час. Аппарат провел в космосе 10 месяцев, прежде чем добрался до цели. Такое столкновение может стать эффективным способом изменения курса астероида в случае угрозы для Земли .
Это столкновение сократило орбиту вокруг Дидимоса (вокруг него вращается Диморфос) на 32 минуты в пересчете на время оборота. До столкновения Диморфос проводил полный круг за 11 часов и 55 минут, а после – за 11 часов и 23 минуты.
Исследователи ожидали, что DART сократит орбиту на 1% или примерно на 10 минут. Минимальным успехом сочли бы даже 73 секунды.
Диаметр Диморфоса составляет 160 метров, он вращается вокруг большего астероида, Дидимоса, шириной 780 метров. Пара астероидов Дидимоса и Диморфоса не представляет угрозы для Земли, они удалены от планеты на 11 миллионов километров.
DART весом 570 килограммов врезался в астероид Диморфос на скорости 22,5 тысяч километров в час. Аппарат провел в космосе 10 месяцев, прежде чем добрался до цели. Такое столкновение может стать эффективным способом изменения курса астероида в случае угрозы для Земли .
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