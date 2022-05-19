Впервые в истории США женщина возглавит командование атомным авианосцем

В Соединенных Штатах Америки на должность командующей атомным авианосцем назначена Эми Бауэрншмидт, это первая в истории страны женщина, которая займет такой пост.
Об этом сообщают американские СМИ.
На данный момент неизвестно, каким именно авианосцем будет руководить капитан и когда она приступит к своим обязанностям. Бауэрншмидт будет командовать авианосцем в 2022 фискальном году, который в США начинается с 1 октября.
В 2016 году она уже вошла в историю США, как первая женщина-старший помощник командира на атомном авианосце USS Abraham Lincoln. Она также была заместителем командира экипажа из около 5 тысяч человек.
Бауэрншмидт начала карьеру во флоте пилотом вертолета Anti-submarine Squadron Light (HSL) 45 Wolfpack в Сан-Диего на эсминце USS John Young. Она также принимала участие в операциях в северной части Персидского залива. На протяжении всей карьеры она налетала более трех тысяч часов. С 2019 по 2020 год она командовала десантным транспортным доком USS San Diego.
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