Впервые с 2013 года Турция возобновляет контакты с Египтом на дипломатическом уровне
12:14 12 Март Киев, Украина
МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил о восстановлении турецко-египетских
отношений, которые были разорваны в 2013 году.
Об этом сообщает агентство Anadolu, в пятницу, 12 марта.
“Связи были разорваны много лет назад, и поэтому невозможно наладить отношения за один день так, как будто ничего не произошло. Для этого нужно проводить последовательные встречи, определить дорожную карту и действовать исходя из этого, — сказал он в интервью Anadolu. — У нас есть контакты с Египтом между разведывательными учреждениями и на уровне внешнеполитических ведомств. Мы также начали контакты на дипломатическом уровне”.
Отношения между двумя государствами резко ухудшились в 2013 году после свержения президента Египта Мухаммеда Мурси, после чего стороны отозвали своих послов. Турецкий лидер Тайип Эрдоган ранее неоднократно называл нынешнего египетского коллегу Абдель Фаттаха ас-Сиси “тираном”.
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