Впервые с 2013 года Турция возобновляет контакты с Египтом на дипломатическом уровне

Об этом сообщает агентство Anadolu, в пятницу, 12 марта.

“Связи были разорваны много лет назад, и поэтому невозможно наладить отношения за один день так, как будто ничего не произошло. Для этого нужно проводить последовательные встречи, определить дорожную карту и действовать исходя из этого, — сказал он в интервью Anadolu. — У нас есть контакты с Египтом между разведывательными учреждениями и на уровне внешнеполитических ведомств. Мы также начали контакты на дипломатическом уровне”.