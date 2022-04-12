В Париже прошел парад в честь Дня взятия Бастилии 

15:33 14 июля Киев, Украина

Сегодня в Париже , на Елисейских полях прошел ежегодный парад посвященный Дню взятия Бастилии, именно в этот день 232 года назад во время Французской революции штурмом была взята крепость Бастилия.

Об этом сообщает France24.





В параде приняли участие более 4 тысяч военных, более 200 единиц военной техники, 237 лошадей, 69 самолетов и 39 вертолетов.

На трибунах присутствовали канцлер Германии Ангела Меркель, премьер Нидерландов Марк Рютте, генсек НАТО Йенс Столтенберг и глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.

Также над Парижем пролетела пилотажная группа Патруль де Франс, начертившая в небе флаг Франции.



Французский изобретатель Франки Запата продемонстрировал свой ховерборд Flyboard Air, на котором пролетел над Парижем.



Во Франции отмечают Национальный праздник 14 июля. В этот день в 1789 году во время Великой французской революции взяли штурмом крепость-тюрьму Бастилию.