Возобновление авиасообщения с рф: 27 послов ЕС объявили вице-премьеру Грузии демарш

Послы стран ЕС, аккредитованные в Грузии во время встречи с вице-премьером, министром экономики Грузии Леваном Давиташвили объявили ему демарш из-за возобновления авиасообщения между москвой и Тбилиси.
Об этом сообщает Interpressnews.
Об этом сообщает Interpressnews.
Вместе с Герчинским с грузинским вице-премьером встретились послы всех 27 государств Европейского Союза.
Вице-премьер Грузии Леваном Давиташвили в свою очередь заявил, что заверил европейских послов в том, что находящиеся под санкциями ЕС компании не будут обслуживать авиарейсы, а всех прибывших россиян будут тщательно проверять.
В то же время он добавил, что у Грузии прямая граница с россией и "контекст Грузии отличается от контекста стран Евросоюза".
По его словам, на встрече также был рассмотрен вопрос выполнения Грузией введенных международных санкций против россии.
Давиташвили добавил, что на встрече обратил внимание на то, что страны ЕС продолжают торговлю с рф.
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