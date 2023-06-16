Возобновление авиасообщения с рф: 27 послов ЕС объявили вице-премьеру Грузии демарш

07:48 30 мая Киев, Украина

Послы стран ЕС, аккредитованные в Грузии во время встречи с вице-премьером, министром экономики Грузии Леваном Давиташвили объявили ему демарш из-за возобновления авиасообщения между москвой и Тбилиси.



Об этом сообщает Interpressnews.

"Мы сообщили Давиташвили, что сожалеем из-за решения правительства Грузии возобновить прямое авиасообщение с россией", – рассказал журналистам посол ЕС в Грузии Павел Герчинский.

Вместе с Герчинским с грузинским вице-премьером встретились послы всех 27 государств Европейского Союза.



Вице-премьер Грузии Леваном Давиташвили в свою очередь заявил, что заверил европейских послов в том, что находящиеся под санкциями ЕС компании не будут обслуживать авиарейсы, а всех прибывших россиян будут тщательно проверять.



В то же время он добавил, что у Грузии прямая граница с россией и "контекст Грузии отличается от контекста стран Вице-премьер Грузии Леваном Давиташвили в свою очередь заявил, что заверил европейских послов в том, что находящиеся под санкциями ЕС компании не будут обслуживать авиарейсы, а всех прибывших россиян будут тщательно проверять.В то же время он добавил, что у Грузии прямая граница с россией и "контекст Грузии отличается от контекста стран Евросоюза"

"Послы ЕС высказали свою позицию по этому вопросу. Мы отметили, что ситуацию в Грузии нельзя рассматривать в контексте положения в других странах", – сказал Леван Давиташвили.

По его словам, на встрече также был рассмотрен вопрос выполнения Грузией введенных международных санкций против россии.

"Мы сообщили, что полностью придерживаемся их и на КПП "Ларс", и в аэропортах страны", - сказал чиновник.

Давиташвили добавил, что на встрече обратил внимание на то, что страны ЕС продолжают торговлю с рф.