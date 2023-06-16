10:26 03 июня Киев, Украина

Как известно, в августе этого года в Южной Африке пройдет саммит глав стран БРИКС. Есть вероятность того, что российский диктатор может его посетить. Поскольку африканские страны должны соблюдать международное право в вопросе возможного ареста российского президента рф Владимира путина, его вероятный арест в ЮАР, куда он должен прибыть в августе для участия в саммите BRICS, будет законным. Об этом в пятницу, заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, пишет немецкая газета Zeit.

Она подчеркнула, что международное право четко дает понять: военные преступники, несущие ответственность за ведение агрессивных войн, должны быть привлечены к ответственности.

"Международное право является четким в настоящее время", - сказала она.

Она добавила, что Южная Африка уже дала понять, что она является членом МКС.

"Это делает еще более понятным, что эта российская агрессивная война не сугубо европейское дело, а что она влияет на весь мир", сказала Бербок.

Напомним, в конце августа этого года в Южной Африке пройдет саммит глав стран БРИКС. Его, вероятно, может посетить российский диктатор.

ЮАР, согласно своему законодательству, должна арестовать Владимира путина в случае приезда, поскольку МКС выдал соответствующий ордер из-за депортации украинских детей.

Напомним, 17 марта Международный уголовный суд выдал ордер на арест президента рф Владимира путина. Членство ЮАР в МКС обязывает ее арестовать российского лидера, если он приедет в страну для участия в саммите БРИКС.

Президент ЮАР Сирил Рамафоса заявил, что правящая партия требует выхода страны из-под юрисдикции МКС из-за его "несправедливого" отношения к некоторым странам. Однако вскоре он сообщил, что республика остается участником суда.