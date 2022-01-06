Возможное введение войск в Беларусь противоречит международному праву

Создание вооруженных группировок в России или на территории других государств для того, чтобы впоследствии развернуть активность в Беларуси, противоречит всем нормам закона. Об этом заявил Координационный совет оппозиции РБ.
Члены президиума координационного совета указали Путину на то, что использование механизмов Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) возможно только в случае вооруженного нападения, а проводимые в Белоруссии митинги носят “исключительно мирный” характер.
Напомним, возможное введение войск в Беларусь Путин объяснил двусторонними соглашениями по “защите суверенитета, внешних границ и стабильности” Союзного государства (РФ и РБ). По его словам, Кремль уже сформировал резерв из силовиков для оказания так называемой “помощи” Беларуси.
Польша уже назвала возможное введение российских силовиков агрессивным актом.
Польша уже назвала возможное введение российских силовиков агрессивным актом.
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