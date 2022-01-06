Возможное введение войск в Беларусь противоречит международному праву

20:20 27 Август Киев, Украина

Создание вооруженных группировок в России или на территории других государств для того, чтобы впоследствии развернуть активность в Беларуси, противоречит всем нормам закона. Об этом заявил Координационный совет оппозиции РБ.

Члены президиума координационного совета указали Путину на то, что использование механизмов Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) возможно только в случае вооруженного нападения, а проводимые в Белоруссии митинги носят “исключительно мирный” характер.

“Координационный совет считает недопустимым формирование на территории Российской Федерации или иного государства вооруженных группировок для использования на территории Беларуси: это противоречит международному праву и консолидированной позиции белорусского общества”, – говорится в заявлении совета.