Возможное столкновение МКС с американским спутником

Как ни странно, но даже в космическом просторе дороги кажутся узкими. Все больше на околоземных орбитах накапливается так называемого "космического мусора", который грозит нежелательными столкновениями с работающими в космосе объектами. Такая угроза столкновения возникла у Международной космической станции (МКС).
Чтобы гарантированно избежать столкновения с космическим спутником США, орбита космической станции будет скорректирована. Об этом сообщает Роскосмос в субботу, 12 сентября.
По данным Роскосмоса, специалисты подтверждают необходимость маневра уклонения станции от опасного предмета, оценив вероятность этого события.
BRICSat-2 – коммуникационный экспериментальный спутник (кубсат), оператором которого являлись ВМС США, был выведен на орбиту в 2019 году ракетой компании SpaceX Falcon Heavy.
В Роскосмосе заявили, что "неоднократно обращали внимание партнеров на новые угрозы в космическом пространстве, которые возникают в связи с созданием низкоорбитальных спутниковых группировок, и предлагает выработать необходимый регламент взаимодействия".
Ранее в США заявили о взрыве в космосе топливного бака российского разгонного блока Фрегат-СБ. Тогда образовались 65 обломков.
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