Возле Земли пролетит потенциально опасный астероид

В Национальном управлении США по аэронавтике и исследованию космоса (NASA) заявили, что вблизи Земли, сегодня, 12 июня пролетит астероид 488 453 (1994 XD).
Об этом сообщает Лаборатория реактивного движения NASA (JPL).
По данным NASA, диаметр астероида от 370 до 830 метров. Таким образом он похож на крупнейшее в мире здание – небоскреб Бурдж-Халифа в Дубае. Точный размер трудно установить, поскольку камень очень тусклый и плохо отражает солнечный свет.
Отмечается, что расстояние от астероида до Земли составит около 3,2 млн. километров. Эта цифра превышает в 8 раз среднее расстояние между Землей и Луной. Поскольку расстояние очень маленькое, это делает астероид потенциально опасным. Скорость движения астероида равна 77292 км/ч.
Об этом сообщает Лаборатория реактивного движения NASA (JPL).
По данным NASA, диаметр астероида от 370 до 830 метров. Таким образом он похож на крупнейшее в мире здание – небоскреб Бурдж-Халифа в Дубае. Точный размер трудно установить, поскольку камень очень тусклый и плохо отражает солнечный свет.
Отмечается, что расстояние от астероида до Земли составит около 3,2 млн. километров. Эта цифра превышает в 8 раз среднее расстояние между Землей и Луной. Поскольку расстояние очень маленькое, это делает астероид потенциально опасным. Скорость движения астероида равна 77292 км/ч.
8 мая в NASA сообщали , что вблизи Земли 12 мая пролетит астероид 2023 HT4, длиной 76 метров.
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