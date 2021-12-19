"Воздушный интернет" в Кении

Воздушные шары соединяются с наземными интернет-станциями, а затем связываются друг с другом, образуя сеть передатчиков в небе. Первоначально они будут охватывать область в 50 000 кв. км, обеспечивая доступ к интернету 35 000 клиентов

Технология Loon находилась в разработке некоторое время и впервые была представлена в 2013 году, но до сих пор она не использовалась в коммерческих целях. Наполненные гелием воздушные шары несут солнечную батарею и плавают в верхних слоях атмосферы, высоко над самолетами. Они запускаются с баз в Калифорнии и Пуэрто-Рико, а затем доставляются удаленно к месту назначения.