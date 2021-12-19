"Воздушный интернет" в Кении

Компания Google Alphabet, в отдаленном районе Рифтовой долины Кении, запустила первый в мире коммерческий высокоскоростной интернет-сервис, который использует "солнечные" воздушные шары для подключения людей к сети.
Воздушные шары соединяются с наземными интернет-станциями, а затем связываются друг с другом, образуя сеть передатчиков в небе. Первоначально они будут охватывать область в 50 000 кв. км, обеспечивая доступ к интернету 35 000 клиентов
Технология Loon находилась в разработке некоторое время и впервые была представлена в 2013 году, но до сих пор она не использовалась в коммерческих целях. Наполненные гелием воздушные шары несут солнечную батарею и плавают в верхних слоях атмосферы, высоко над самолетами. Они запускаются с баз в Калифорнии и Пуэрто-Рико, а затем доставляются удаленно к месту назначения.
В общей сложности 35 воздушных шаров будет использовано для кенийской сети, которая работает в партнерстве с Telkom Kenya.
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