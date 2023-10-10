ВОЗ просит о гуманитарных коридорах к Сектору Газа

Гуманитарное агентство ООН 10 октября заявило, что из-за сокращения поставок электричества, топлива и воды Израиля в Газу анклав останется без топлива в течение нескольких дней, а 610 тысяч человек столкнутся с нехваткой питьевой воды.
Об этом пишут Anadolu Agency, France 24 и The Journal.
Прекращение водоснабжения Лаэрке прокомментировал: "Это решение касается более 610 тысяч человек в Газе и приведет к серьезной нехватке питьевой воды".
Джеймс Элдер, представитель Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ), также выразил обеспокоенность решением Израиля сократить поставки и напомнил сторонам об их обязательствах в соответствии с международным правом.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призвала создать гуманитарный коридор в сектор Газа, поскольку Израиль блокирует палестинский анклав.
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