ВОЗ просит о гуманитарных коридорах к Сектору Газа

15:10 10 октября Киев, Украина

Гуманитарное агентство ООН 10 октября заявило, что из-за сокращения поставок электричества, топлива и воды Израиля в Газу анклав останется без топлива в течение нескольких дней, а 610 тысяч человек столкнутся с нехваткой питьевой воды.

Об этом пишут Anadolu Agency, France 24 и The Journal.

Израильские власти прекратили поставки электроэнергии в Сектор Газы, сократив продолжительность электроэнергии до 3-4 часов в день. Электростанция в Газе является единственным источником электроэнергии, и топливо может закончиться в течение нескольких дней", - сказал Йенс Лаерке, представитель Управления ООН по координации гуманитарных вопросов (OCHA), на пресс-брифинге ООН в Женеве.

Прекращение водоснабжения Лаэрке прокомментировал: "Это решение касается более 610 тысяч человек в Газе и приведет к серьезной нехватке питьевой воды".



Джеймс Элдер, представитель Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ), также выразил обеспокоенность решением Израиля сократить поставки и напомнил сторонам об их обязательствах в соответствии с международным правом.



Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призвала создать гуманитарный коридор в сектор Газа, поскольку Израиль блокирует палестинский анклав.