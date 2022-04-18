ВОЗ предостерегает Европу от третьей волны COVID-19

Тревожные прогнозы дает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) относительно дальнейшего развития пандемии коронавируса в странах Европы. По словам специального представителя ВОЗ по коронавирусу Давида Набарро, если не будут предприняты необходимые шаги для сдерживания пандемии коронавируса, Европу ожидает третья волна COVID-19 уже в начале следующего года.
Набарро обратил внимание на шаг Швейцарии, где позволили работу горнолыжных курортов, в то время как другие альпийские страны, такие как Австрия, закрыли места зимнего отдыха. Набарро предупредил, что Швейцария из-за своих действий рискует получить "очень высокий уровень заболеваемости и смертности".
При этом представитель ВОЗ высоко оценил действия стран Азии по борьбе с коронавирусом, таких как Южная Корея, где распространение болезни находится на относительно низком уровне.
Напомним, каждые 17 секунд в Европе умирает больной COVID-19. Сейчас на европейские страны, в общем, приходится 28% мировых случаев заражения и 26% смертей. В последние две недели смертность от коронавируса в Европе увеличилась на 18%.
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