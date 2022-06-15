ВОЗ планирует переименовать оспу обезьян

11:17 15 июня Киев, Украина

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) ведет работу по переименованию вируса оспы обезьян, его разновидности и вызываемую им болезнь. Для этого налажено сотрудничество с экспертами со всего мира

Об этом сообщил гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус.

В ВОЗ пояснили, что название заболевания не соответствует рекомендациям организации, согласно которым в названиях лучше не использовать названия регионов и животных.



По словам представителя организации, при наименовании болезней нужно избегать возможности оскорбить какие-либо «культурные, социальные, национальные, региональные, профессиональные или этнические группы».



Ранее с требованием переименовать заболевание выступила группа ученых. Они назвали «дискриминирующим» и «стигматизирующим» нарратив о том, что этот вирус связан с Африкой. По их словам, все больше фактов указывает на то, что вирус незаметно распространялся от человека к человеку на протяжении долгого времени, однако в СМИ продолжают пытаться связать нынешнюю вспышку с африканскими странами. Кроме того, в медиа регулярно иллюстрируют статьи о вспышке заболевания в Европе фотографиями африканских пациентов.