ВОЗ переименовала оспу обезьян

Всемирная организация здравоохранения приняла решение переименовать оспу обезьян в mpox (сокращение от английского названия этой болезни monkey pox) из-за жалобы на то, что действующее название инфекционного заболевания является "расистским" и "стигматизированным".
Об этом сообщает Sky News .
Об этом сообщает Sky News .
В ВОЗ отметили, что в течение года для обозначения болезни будут использоваться оба названия.
Оспа обезьян — редкое заболевание, вызывающее вирус рода Orthopoxvirus. Заболевание получило такое название потому, что в 1958 году впервые его обнаружили у лабораторных обезьян. В 1970 году медики зафиксировали первый случай обезьяньей оспы у человека в Демократической Республике Конго.
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