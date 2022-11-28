ВОЗ переименовала оспу обезьян

16:37 28 ноября Киев, Украина

Всемирная организация здравоохранения приняла решение переименовать оспу обезьян в mpox (сокращение от английского названия этой болезни monkey pox) из-за жалобы на то, что действующее название инфекционного заболевания является "расистским" и "стигматизированным".



Об этом сообщает Sky News .

"Название "mpox" было предложено мужской организацией здравоохранения REZO, директор которой сказал, что отказ от образа обезьян помог людям серьезно отнестись к чрезвычайной ситуации в области здравоохранения", - отмечается в публикации.

ВОЗ отметили, что в течение года для обозначения болезни будут использоваться оба названия.

"Оба названия будут использоваться одновременно в течение одного года, пока термин "оспа" будет выведен из употребления", - говорится в сообщении глобального агентства.

Оспа обезьян — редкое заболевание, вызывающее вирус рода Orthopoxvirus. Заболевание получило такое название потому, что в 1958 году впервые его обнаружили у лабораторных обезьян. В 1970 году медики зафиксировали первый случай обезьяньей оспы у человека в Демократической Республике Конго.