ВОЗ не одобрила решение США об обязательной третьей COVID-прививке

12:55 19 августа Киев, Украина

Известно, что, начиная с 20 сентября, в США будут делать третий укол тем гражданам, которые завершили первоначальную прививку двухдозовой вакциной производства Moderna, Pfizer/BioNTech AG по крайней мере восемь месяцев назад.

Но Всемирная организация здравоохранения не одобрила планы США о дополнительной вакцинации американцев от коронавируса.

Так, Гебрейесус назвал это несправедливым решением и призвал ко "временному мораторию" на ревакцинацию во всем мире, поскольку страны с низким уровнем дохода привили "едва ли 2%" своего населения.

"Это позор для всего человечества. Если мы не будем бороться с коронавирусом вместе, мы продлим острую стадию этой пандемии на годы, хотя она может закончиться за считанные месяцы", - заявил Гебрейесус.

Он отметил, что 75% всех введенных в мире COVID-вакцин приходятся всего на 10 стран.

В свою очередь, в администрации Байдена заявили, что власть по-прежнему привержена как к защите американцев, так и к распространению вакцин по всему миру.

"Мы не должны выбирать между Америкой и миром", - заявил главный хирург США Вивек Мурти.

Его поддержал координатор Белого дома по реагированию на COVID-19 Джефф Зиентс, который отметил, что США "пожертвовали больше доз вакцины, чем все остальные страны мира вместе взятые".