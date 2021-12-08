ВОЗ: бубонная чума не представляет особой опасности

20:52 07 Июль Киев, Украина

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) считают, что бубонная чума, которую ранее выявили в Китае и Монголии, не является особенно опасной. Такое заявление сделал представитель ВОЗ Маргарет Харрис во вторник, 7 июля.

"На данный момент мы не считаем, что речь идет о повышенной угрозе, но мы тщательно следим за ситуацией", - цитируют Харрис европейские СМИ

По словам представителя ВОЗ, организация консультирует власти Китая и Монголии относительно вопросов бубонной чумы. Как она отметила, случаи заражения "хорошо поддаются лечению".

"Бубонная чума всегда существовала и остается с нами на протяжении веков", - добавила Харрис.

Ранее мы писали, что в понедельник, 6 июля, в Монголии бубонной чумой заразился еще один человек - 15-летний пациент, который съел мясо сурка. До этого заболевание выявили у двух человек из запада Монголии, а также известно об одном случае в районе Внутренняя Монголия на севере Китая.



Из-за вспышки бубонной чумы в городе Баяннур в автономном регионе Внутренняя Монголия китайские власти объявили режим опасности. Так, по данным издания, бубонную чуму выявили у пастуха. Он обратился в медучреждение с соответствующими симптомами, вследствие у него подтвердили болезнь.