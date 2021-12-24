Восемь человек погибли в результате стрельбы в США

11:37 16 Апрель Киев, Украина

В американском городе Индианаполис в логистической компании FedEx произошла стрельба. Погибли 8 человек, еще семь получили ранения.



Информация о стрельбе поступила в полицию в четверг в 23:00 по времени восточного побережья Информация о стрельбе поступила в полицию в четверг в 23:00 по времени восточного побережья США , заявила представитель полиции Джене Кук на брифинге, сообщает АВС в пятницу, 16 апреля.

Семеро пострадавших доставлены в больницы, преступник покончил с собой.



В FedEx заявили, что знают об инциденте, и сотрудничают со следствием для выяснения всех обстоятельств инцидента.



Объект, где была открыта стрельба, расположен недалеко от аэропорта в Индианаполисе. Из-за стрельбы ненадолго закрывали межштатную автомагистраль 70. Сейчас она и подъезды к аэропорту открыты.