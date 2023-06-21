Вооруженный конфликт в тюрьме Эквадора: есть погибшие, раненные и обезглавленные

В одной из самых больших тюрем Эквадора - Литорал, расположенной в городе Гуаякиль, произошло вооруженное столкновение между двумя преступными группировками. В результате погибло по меньшей мере 116 человек, 80 ранены, а 6 - обезглавлены.
Об этом со ссылкой на местные власти сообщает BBC, отмечая, что по меньшей мере пять заключенных были обезглавлены.
В связи с кровавыми беспорядками в Гуаякиле президент Эквадора Гильермо Лассо ввел в пенитенциарной системе страны чрезвычайное положение, разрешив правительству, среди прочих мер, направлять в тюрьмы полицию и военных.
Для усмирения беспорядков в Литорале власти направили более 400 силовиков.
«Полиция взяла ситуацию под свой контроль, но вчера вечером были новые перестрелки и другие инциденты, взрывы. Сегодня утром мы взяли тюрьму под полный контроль и, когда вошли в корпус, где вспыхнул конфликт, обнаружили новые тела», — рассказал директор тюремной службы страны Боливар Гарсон.
Беспорядки в тюрьме в Гуаякиле вспыхнули из-за конфликта между враждующими преступными группировками Лос Лобос и Лос Чонерос, которые могут быть связаны с мексиканскими наркокартелями.
Об этом со ссылкой на местные власти сообщает BBC, отмечая, что по меньшей мере пять заключенных были обезглавлены.
В связи с кровавыми беспорядками в Гуаякиле президент Эквадора Гильермо Лассо ввел в пенитенциарной системе страны чрезвычайное положение, разрешив правительству, среди прочих мер, направлять в тюрьмы полицию и военных.
Для усмирения беспорядков в Литорале власти направили более 400 силовиков.
«Полиция взяла ситуацию под свой контроль, но вчера вечером были новые перестрелки и другие инциденты, взрывы. Сегодня утром мы взяли тюрьму под полный контроль и, когда вошли в корпус, где вспыхнул конфликт, обнаружили новые тела», — рассказал директор тюремной службы страны Боливар Гарсон.
Беспорядки в тюрьме в Гуаякиле вспыхнули из-за конфликта между враждующими преступными группировками Лос Лобос и Лос Чонерос, которые могут быть связаны с мексиканскими наркокартелями.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии