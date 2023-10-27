Вооруженные силы Польши готовятся к военным учениям у границы с россией и беларусью

20:00 25 октября Киев, Украина

Вооруженные силы Польши в октябре-ноябре этого года проведут военные учения "ZUBR-23" у границы с россией и беларусью . Целью учений является укрепление сотрудничества польских военных местными администрациями, а также проверка боеспособности подразделений.

Об этом сообщает пресс-служба Главного командования Вооруженных сил Польши.



Отмечается, что учения будут проходить на территории Подлясского, Мазовецкого, Люблинского и Варминско-Мазурского воеводств. На этих территориях во время учений будут перемещаться военнослужащие и техника, также в некоторых местах будут оборудованы огневые точки.

Также в сотрудничестве с местными службами военные проведут проверку систем оповещения. Вооруженные силы Польши во время учений будут поддерживаться полицией и пожарной службой страны.