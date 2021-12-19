"Вон из Грузии": разозливший грузин Познер покинул Тбилиси

11:45 01 Апрель Киев, Украина

Общественные активисты Грузии устроили тяжелую ночь стороннику Путина Владимиру Познеру и его гостям, прилетевшим из Москвы в Тбилиси чартерным спецсамолетом, чтобы отпраздновать день рождения пропагандиста.

Об этом сообщает "Эхо Кавказа".

В Тбилиси прошла акция протеста перед зданием гостиницы Vinotel Boutique Hotel, где в среду вечером остановился известный российский пропагандист Владимир Познер. Протестующие требовали выдворить его из страны, они забросали гостиницу яйцами, а также отключили подачу в здание электроэнергии.

Протестующие заявили, что визит Познера "неприемлем ни с моральной, ни с правовой точки зрения, а также с точки зрения соблюдения противопандемических норм".

Поводом для протестов стало высказывание Познера о том, что он не верит, что Абхазия снова станет частью Грузии. В интервью грузинскому телеканалу "Имеди" Познер рассказал, что часто бывал в Абхазии еще в 1970-х годах и видел, что отношения между грузинами и абхазцами были "ужасными".

"Драк было очень много при мне. Про абхазцев грузины говорили, что они чуть ли не слезли с деревьев, что они неполноценные. Я это очень хорошо помню. И никакой дружбы я не наблюдал". Пророссийского журналиста раскритиковали в Грузии.





"Эхо Кавказа" напомнило, что в 2010-м, спустя два года после войны в Грузии, Познер сказал: "Он (Саакашвили) ошибся. Американцы не помогли, и Россия ответила. Это было военное вторжение со стороны Грузии, в результате чего Грузия потеряла Абхазию навсегда. Больше Абхазия никогда не будет частью Грузии".

После начала акции пропагандист и его гости покинули Vinotel под охраной полицейских и переехали в отель Rooms. Автобус забросали яйцами, написав на асфальте "Вон из Грузии!".



В четверг рано утром нежеланные гости покинули Тбилиси раньше, чем планировали. Их доставили в аэропорт в сопровождении полиции.

По всей видимости, российская медиа «элита» так и не поняла, что, поддерживая позицию Путина, получая за это огромные гонорары, можно добиться лишь того, что тебе нигде не будут рады, даже в такой гостеприимной стране как Грузия.