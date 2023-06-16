Volkswagen Group завершил продажу своего бизнеса в россии

Автомобильный концерн Volkswagen Group из Германии объявил о завершении продажи своих долей в российском бизнесе местному инвестору.
По информации, опубликованной на официальном сайте компании в пятницу, 19 мая, Volkswagen успешно закончил процесс продажи своих долей в ООО Фольксваген Груп Рус, включая его местные дочерние компании, такие как ООО Фольксваген Компоненты и Услуги, ООО Скания Лизинг, ООО Скания Финанс и ООО Скания Страхование.
Также была продана компания ООО Арт-Финанс, поддерживаемая российским дилером Авилон.
В сообщении указывается, что право собственности на доли в уставном капитале ООО Фольксваген Груп Рус и его дочерних предприятий перешло от продавцов к покупателю после регистрации сделки.
Новый владелец приобрел все акции российских дочерних компаний, и сделка уже получила одобрение российскими государственными органами.
По информации, опубликованной на официальном сайте компании в пятницу, 19 мая, Volkswagen успешно закончил процесс продажи своих долей в ООО Фольксваген Груп Рус, включая его местные дочерние компании, такие как ООО Фольксваген Компоненты и Услуги, ООО Скания Лизинг, ООО Скания Финанс и ООО Скания Страхование.
Также была продана компания ООО Арт-Финанс, поддерживаемая российским дилером Авилон.
В сообщении указывается, что право собственности на доли в уставном капитале ООО Фольксваген Груп Рус и его дочерних предприятий перешло от продавцов к покупателю после регистрации сделки.
Новый владелец приобрел все акции российских дочерних компаний, и сделка уже получила одобрение российскими государственными органами.
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