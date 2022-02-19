Войска США прибыли в Словакию для учений

Американские войска прибыли в Словакию в четверг для участия в многонациональных учениях на фоне региональной напряженности в отношениях с Россией.
«Учения Sabre Strike 22 направлены на укрепление сотрудничества между союзниками по НАТО», — заявил журналистам начальник штаба обороны Словакии генерал Даниэль Змеко.
«Эти учения проверят нашу способность работать вместе с нашим самым сильным и важным стратегическим партнером в сфере обороны», — добавил он, когда на военной базе Кучина приземлился первый самолет с военной техникой из Германии.
По словам официального представителя подразделения Джона Амбеланга, учения Sabre Strike запланированы на период с 5 по 10 марта в учебном центре Лешт и на авиабазе Слиач.
«В учениях примут участие 1200 солдат армии США и 500 автомобилей. Первая колонна прибыла в Словакию из Германии рано утром в четверг», — сообщил Амбеланг журналистам.
Учения проходят во время острой напряженности между Западом и Россией из-за Украины и, следовательно, более широкой озабоченности региональной безопасностью.
В настоящее время в Словакии нет американских войск, чье правительство решительно выступает за НАТО и поддержало Украину в нынешнем противостоянии с Россией.
Тем не менее, прокремлевские настроения также сильны в Словакии, где 44% респондентов в недавнем опросе заявили, что считают, что США и НАТО виноваты в напряженности.
По данным опроса, проведенного агентством «Фокус», около 35% обвинили Россию.
Местные эксперты говорят, что дружественные к Москве настроения подпитываются дезинформацией и некоторыми левыми политиками, в том числе бывшим премьер-министром Робертом Фицо.
В настоящее время лидируя в опросах, Фицо назвал центристского президента Зузану Капутову «американским агентом», а в прошлом месяце назвал Saber Strike «чистой провокацией».
«Общественное мнение систематически подпитывается дезинформацией в СМИ и, к сожалению, также некоторыми высокопоставленными политиками, принимающими кремлевскую пропаганду», — говорит исследователь дезинформации из Братиславы Вероника Гольянова.
Она не считает, что за дезинформацией стоит исключительно Россия.
«Хотя мы можем проследить происхождение многих нарративов до официальных заявлений в российских СМИ, это не означает, что это результат прямого действия России», — сказала она.
«Учения Sabre Strike 22 направлены на укрепление сотрудничества между союзниками по НАТО», — заявил журналистам начальник штаба обороны Словакии генерал Даниэль Змеко.
«Эти учения проверят нашу способность работать вместе с нашим самым сильным и важным стратегическим партнером в сфере обороны», — добавил он, когда на военной базе Кучина приземлился первый самолет с военной техникой из Германии.
По словам официального представителя подразделения Джона Амбеланга, учения Sabre Strike запланированы на период с 5 по 10 марта в учебном центре Лешт и на авиабазе Слиач.
«В учениях примут участие 1200 солдат армии США и 500 автомобилей. Первая колонна прибыла в Словакию из Германии рано утром в четверг», — сообщил Амбеланг журналистам.
Учения проходят во время острой напряженности между Западом и Россией из-за Украины и, следовательно, более широкой озабоченности региональной безопасностью.
В настоящее время в Словакии нет американских войск, чье правительство решительно выступает за НАТО и поддержало Украину в нынешнем противостоянии с Россией.
Тем не менее, прокремлевские настроения также сильны в Словакии, где 44% респондентов в недавнем опросе заявили, что считают, что США и НАТО виноваты в напряженности.
По данным опроса, проведенного агентством «Фокус», около 35% обвинили Россию.
Местные эксперты говорят, что дружественные к Москве настроения подпитываются дезинформацией и некоторыми левыми политиками, в том числе бывшим премьер-министром Робертом Фицо.
В настоящее время лидируя в опросах, Фицо назвал центристского президента Зузану Капутову «американским агентом», а в прошлом месяце назвал Saber Strike «чистой провокацией».
«Общественное мнение систематически подпитывается дезинформацией в СМИ и, к сожалению, также некоторыми высокопоставленными политиками, принимающими кремлевскую пропаганду», — говорит исследователь дезинформации из Братиславы Вероника Гольянова.
Она не считает, что за дезинформацией стоит исключительно Россия.
«Хотя мы можем проследить происхождение многих нарративов до официальных заявлений в российских СМИ, это не означает, что это результат прямого действия России», — сказала она.
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